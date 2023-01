Justin Bieber vende direitos autorais de catálogo de músicas por 200 milhões de dólares

De acordo com a Billboard o cantor vendeu os direito do seu catálogo musical por R$ 1,03 bilhão

Olha ele! Justin Bieber é um dos artistas que carregam a juventude de 2015 e seu sucesso grudadinhos a ele. O sucesso é tamanho que ele acaba de vender os direitos autorais do seu catálogo musical para a Hipgnosis Songs Capital. De acordo com a Billboard, o cantor fechou o negócio pelo valor de US$ 200 milhões.

Segundo a Variety, o acordo não muda muita coisa para nós, afinal as obras continuarão sob a administração das Universal Music. “A Hipgnosis adquiriu todas as participações de Justin Bieber em seus direitos de publicação (incluindo a parte do autor da apresentação), gravações master e direitos relacionados a todo o seu catálogo”, disse a empresa.

O tal catálogo é composto por 290 músicas lançadas até o final de 2021. Sucesso pra mais de metro!