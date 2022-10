Justin Bieber rompe amizade com Kanye West

Ao que tudo indica, Justin não gostou da atitude de Kanye em relação a Hailey, sua esposa.

E quando o assunto é o rapper Kanye West, pode ter certeza que tem polêmica envolvida. De acordo com o TMZ, o príncipe do POP, Justin Bieber, rompeu sua relação de amizade com o rapper após os ataques que o mesmo fez publicamente à modelo Hailey Baldwin, esposa de Justin.

Segundo o TMZ, essa informação foi dada por um amigo próximo de Justin que afirma: “Ele acredita que o Kanye passou dos limites e ficou inviável manter a amizade … O Justin sempre foi muito sensível e atencioso em relação aos problemas [de saúde mental] do Kanye, mas dessa vez ele decidiu romper”.

Os ataques de Kanye à Hailey, aconteceram após a modelo sair em defesa de sua amiga pessoal, a jornalista Gabriella Karefa-Johnson, que havia criticado o desfile da marca pessoal do rapper, que fazia apologia ao movimento racista ‘White Lives Matter’ (‘Vidas Brancas Importam’).