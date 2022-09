Justin Bieber faz pedido inusitado para o Rock In Rio: 80kg de gelo

Cantor americano é adepto do banho de imersão nas temperaturas mais baixas

Olha, só hein? Lembro que vim falar para vocês do banho de gelo quando Cauã Reymond postou uma foto na banheira (Amo!). Volto com a notícia agora um pouco mais internacional, Justin Bieber pediu um carregamento de gelo para seu banho de imersão durante o Rock In Rio.

Não é de hoje que os artistas fazem pedidos inusitados para os seus shows. Vale lembrar que o muso se apresenta no Palco Mundo neste final de semana, no domingo.

A informação do banho de gelo de Bieber foi confirmada pelo Gshow, pela coordenadora do backstage do festival. Claro que o item estará no camarim do músico, mas se ele vai usar é outro assunto.