Justiça rejeita denúncia contra médico de Shantal: “Frases fora de um contexto”

Influenciadora tinha denunciado o médico por lesão corporal e violência psicológica no parto de seu filho

Ontem (31), a internet pegou fogo depois da decisão da justiça diante das denúncias de Shantal diante ao médico Renato Kalil que fez o seu parto. Na ocasião, a influenciadora acusou o médico por lesão corporal e violência psicológica durante o parto. O juiz afirmou que os xingamentos foram “frases coletadas fora de um contexto”.

O juiz do caso concluiu que “as frases coletadas foram reunidas fora de um contexto de tempo em que foram proferidas, até porque o parto durou mais de seis horas”. De acordo com a decisão “não verifica ânimo (dolo) do investigado de causar sofrimento moral ou humilhações na pessoa da vítima com palavrões proferidos”.

O juiz ainda afirma que faltam provas que justifiquem no processo a imputação dos crimes alegados pela promotoria contra Kalil.