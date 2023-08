Justiça penhora prêmio de Thiago Servo e ele se diz vítima no caso polêmico

Ex-dupla sertaneja de Thaeme Mariôto ganhou o prêmio de R$1 milhão em A Grande Conquista e diz que vai recorrer a decisão da Justiça

Minha gente, A Grande Conquista mal acabou e já temos o vencedor, Thiago Servo, sendo investigado pela Justiça e tendo o seu prêmio de um milhão de reais penhorado pela Justiça. Uma amiga minha me ligou e disse que a Justiça do Mato Grosso do Sul ordenou a apreensão do prêmio para o pagamento de umas dívidas do cantor.

Claro que Thiago se defendeu do fato e se colocou como vítima no caso. “Está de boa o prêmio, meus advogados estão resolvendo, será mais uma vitória que eu terei na Justiça. Deus não dá um prêmio para tirar depois”, disparou o músico, no programa Selfie Service, no YouTube.

Ele ainda completou: “Quando estava confinado, eu senti que iria ganhar A Grande Conquista. Mas eu tenho certeza que, em dois anos, você vai me encontrar e vai estar lá a notícia de que eu já acumulo R$ 50 milhões com minha música. Quero ser isso, um instrumento do que as pessoas possam acreditar mais”, destacou.