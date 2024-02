Justiça nega pedido de Marcius Melhem contra Dani Calabresa

Segundo a assessoria do humorista, ele recorrerá a decisão tomada pela juíza Daniela Giusti.

Amores, recentemente, a Justiça de São Paulo negou o pedido de danos morais e materiais movidos pelo ator e humorista Marcius Melhem, contra a também humorista Dani Calabresa, na qual ele alega ter sido vítima de falsas acusações de assédio e do uso da mídia para “abalar” sua imagem.

Para quem não sabe, Melhem pediu R$ 200 mil por danos materiais, porém, apesar de afirma que não analisou se realmente houve assédio sexual entre os envolvidos, a juiza responsável pelo caso, afirma que Calabresa apensa apresentou elementos suficientes para que a Rede Globo fizesse a apuração dos fatos , sobre as acusações de assédio.

Em nota, a assessoria do humorista afirma não concordar com a decisão da juíza e garante que irá recorrer.

“A defesa de Marcius Melhem informa que não concorda com o “empate” e irá recorrer da decisão que julgou improcedente tanto o pedido de Melhem quanto o de Daniela Giusti, determinado pela juíza da 22ª Vara Cível, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mesmo recorrendo, a defesa ressalta a importância do reconhecimento de que Marcius Melhem sempre usou da divulgação de informações públicas dentro do permitido pela lei e para defender sua honra de mentiras e falsas acusações. Já é a segunda decisão da Justiça de São Paulo que reconhece esse direito depois da exposição desmedida e injusta que sofreu”, notificou a assessoria de Melhem.