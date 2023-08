Justiça nega pedido de indenização a Deolane contra o Google 

A advogada estava pedindo uma indenização no valor de R$50 mil reais, por danos morais à empresa, após ter seu nome vinculado com o termo pejorativo ‘bafuda’.

Minha gente, vocês lembram de toda aquela polêmica envolvendo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e a empresa Google, após a sua pessoa parecer como resultado nas pesquisas do termo pejorativo ‘bafuda’, ocorrido esse que Deolane levou para justiça?Pois bem, no último dia 23 (agosto), os pedidos da advogada foram parcialmente julgados e, ao que tudo indica, a decisão judicial não foi muito favorável a ela.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$50 mil, foi negado pela justiça, uma vez que o juiz responsável pelo caso entendeu que o pedido principal de Deolane não era um requerimento para que seu nome fosse desvinculado do termo, mas sim, para se posicionar a respeito de uma vinculação de pesquisa que é ofensiva, o que, não foi visto como justo pela justiça, que ressaltou que a advogada decidiu por livre e espontânea vontade participar do reality ‘A Fazenda’, local onde foi apelidada de ‘bafuda’ por uma das outras participantes.