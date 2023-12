Justiça nega pedido de confisco de mansão de Ana Hickmann por dívida de R$ 1,7 milhão

A credora solicitou que a mansão da apresentadora, localizada em Itu, no interior de São Paulo, fosse confiscada diante a toda a dívida contraída pelo casal

Eita! A situação de Ana Hickmann e seu casamento com Alexandre Correa veio à tona como uma bomba nas mídias sociais e nos holofotes das fofoqueiras. Uma empresa financeira de Tatuí, em São Paulo, entrou com ação na Justiça para cobrar dívida de R$ 1,7 milhão. De acordo com o G1, a credora solicitou o confisco da mansão do casal, mas o pedido foi negado pela Justiça.

A quantia de R$1,7 milhão, é referente a um empréstimo feito ao casal em setembro do ano passado. O documento aponta que a mansão foi incluída como alienação fiduciária para espécie de garantia, o que põe o imóvel no nome do credor até que a dívida seja paga.

O pedido alega que o valor não deve ser pago, já que a família possui uma dívida de mais de R$11 milhões atualmente. Entretanto, segundo a juíza Ana Laura Correa Rodrigues, “não há indícios de insolvência dos executados, ou manobras para ocultação de patrimônio”.