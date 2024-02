Justiça nega irregularidades no lago artificial de Neymar Jr

Ué, gente, fiquei por entender. Todos nós acompanhamos de perto a multa milionária que Neymar Jr. recebeu por ter colocado um lago artificial dentro de sua casa em Mangaratiba. Nesta segunda-feira, 26, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) descartou irregularidades ambientais no lago.

Segundo o jornal O Globo, o relatório elaborado pelo órgão diz que, após uma inspeção feita em janeiro, foi constatado que as intervenções na construção não causaram danos ambientais que requeressem licenciamento ou controle ambiental do Inea.

No relatório do Inea, foi destacado que, além da obra não ter causado impacto ambiental, a movimentação de terra foi para realizar a implantação do sistema de tratamento de esgoto e biodigestor.