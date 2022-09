Justiça nega habeas corpus de José Dumont

A defesa do ator tentou com que ele respondesse o crime em liberdade após pagar uma fiança de R$40 mil.

E a justiça está sendo feita! Não é porque é famoso e tem dinheiro que um crime como este ficará sem punição. Uma fiança de R$40 mil não trará a inocência de volta e nem tirará os traumas daquelas crianças.

Os advogados de defesa do ator José Dumont, que foi preso em flagrante no último dia 15, acusado de abuso sexual de menores de idade e por posse de pornografia infantil, entrou com o pedido de habeas corpus, buscando que Dumont pudesse responder ao crime em liberdade após pagar uma fiança de R$40 mil.

A defesa de Dumont alega que a acusação não passa de um mal entendido e que o ator é a espécie de uma padrinho para o garoto e que o dinheiro que o garoto havia recebido se tratava de um gesto de caridade de Dumont, que se compadeceu com a situação financeira do garoto e de sua família.

“O agravado possui muito carinho pela criança e se considera padrinho da mesma, razão pela qual passou a ajudar a família com presentes, roupas e dinheiro. Ele chegou a frequentar a casa da criança e conheceu a sua família, o que mostra que jamais houve problemas de reação entre todos”, relata os advogados.

Esse pedido foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro, porém os advogados do ator recorreram a decisão. Agora o caso encontra-se nas mãos da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em caráter de urgência.