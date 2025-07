Justiça impõe limites a Dona Ruth e revela bomba sobre saúde do filho de Marília Mendonça

Prepare-se, porque o clima azedou de vez no caso envolvendo a guarda de Léo, filho da eterna Marília Mendonça! Dona Ruth, que desde 2021 cuidava com todo carinho do neto após a morte trágica da filha, agora enfrenta restrições duríssimas impostas pela Justiça e perdeu a guarda compartilhada para Murilo Huff, pai do menino.

A decisão judicial mais recente caiu como uma bomba: Dona Ruth só poderá ver o pequeno Léo em finais de semana alternados, das 18h da sexta às 18h do domingo. Nada de visitas espontâneas! Ela precisa buscar e devolver o menino na casa do cantor, a menos que entrem em um acordo para mudar isso.

Além disso, feriados, datas comemorativas e férias escolares também serão alternados entre os dois. A divisão das datas será feita de comum acordo, mas sempre respeitando a regra do “meio a meio”.

Mesmo com todas essas travas, a Justiça reconheceu que Léo tem um vínculo emocional importante com a avó e seu marido, Devyd. Por isso, não haverá supervisão durante os encontros: “Trata-se de vínculo afetivo legítimo, estrutural à vida emocional do menor e cujos benefícios superam os receios e conflitos havidos no campo da autoridade parental”, diz a sentença.

Mas o baque emocional ficou ainda maior após a justificativa da decisão judicial vir à tona. Segundo o juiz, houve negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth, sim, você leu certo!

De acordo com o documento, a avó teria escondido do pai do menino informações cruciais sobre o tratamento da diabetes tipo 1 que o pequeno enfrenta. Babás relataram que recebiam ordens para ocultar medicamentos e laudos de Murilo. Entre os áudios mencionados estão frases como: “Não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico” e “esconde o remédio”.

A acusação é pesada: quebra de cooperação parental e tentativa de sabotar a imagem do pai. O juiz afirmou que há indícios de uma narrativa construída para apresentar Murilo como ausente e incapaz, prática típica de alienação parental.

Mesmo assim, a defesa de Dona Ruth não se calou! Em nota enviada após a decisão, os advogados deixaram claro que tudo ainda está em caráter provisório e será contestado: “A avó sempre prestou os cuidados necessários à saúde do menor […] inclusive diante do diagnóstico de diabetes tipo 1.”

E mais: segundo o advogado Robson Cunha, provas ainda serão apresentadas para virar o jogo: “Existem muitas informações e provas que vão mudar totalmente o curso dessa ação.”

O capítulo mais delicado da história dessa família após a morte da nossa eterna Marília Mendonça continua a se desenrolar, e promete abalar ainda mais os corações dos fãs. Aguardemos os próximos capítulos dessa batalha familiar!