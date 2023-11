Justiça espanhola nega pedido de liberdade provisória de Daniel Alves pela 4ª vez

O ex-jogador está preso desde janeiro deste ano pro suspeita de abuso sexual e terá que indenizar a vítima do caso

Acompanhei detalhes do caso de Daniel Alves e contei tudo para as minhas fofoqueiras de plantão. Acontece que o caso teve uma reviravolta e a justiça espanhola negou o pedido de liberdade provisória do jogador. Nesta quinta-feira, 23, o Ministério Público espanhol pediu nove anos de prisão para o ex-jogador de futebol da Seleção.

O Ministério ainda pede que o atleta seja condenado a 10 anos de liberdade condicional tendo cumprido a pena dentro da prisão e que seja proibido de se aproximar a menos de mil metros da vítima ou de se comunicar com ela.

Daniel Alves, está preso no país europeu desde janeiro e é acusado de estuprar uma jovem no banheiro de uma boate em Barcelona, ​na Espanha. De acordo com a EFE, a indenização pode chegar ao valor de aproximadamente R$ 800 mil, segundo cotação atual.