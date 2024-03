Justiça determina avaliação psicossocial para filho de Ana Hickmann depor em processo

O processo de violência doméstica movido por Ana Hickmann contra seu ex-marido, Alexandre Correa, teve novo andamento. O filho do casal poderá servir como testemunha chave para a apresentadora e poderá prestar o seu depoimento no tribunal. A juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de Itu, aceitou o pedido do empresário.

De acordo com a Caras, a magistrada indicou uma avaliação psicossocial para saber se a criança pode prestar depoimento sobre o que teria acontecido na tarde do dia 11 de novembro de 2023.

“Com efeito, não obstante o direito à ampla defesa do acusado, há que se observar, de outro lado, a estrita necessidade de se preservar a integridade emocional e psicológica do menor. No entanto, a fim de se evitar futura arguição de cerceamento de defesa, depreque-se com urgência a realização de avaliação psicossocial a fim de se verificar a possibilidade e a efetiva necessidade de realização do depoimento especial do menor, sob a égide da lei em questão, observando-se o sigilo”, diz trecho da decisão.