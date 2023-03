Justiça decreta sigilo diante ao inventário de Pelé

O jogador de futebol, faleceu no dia 29 de dezembro de 2022 e agora o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decretou segredo de Justiça

Depois da fortuna de Pelé dar um bafafá nas redes sociais, finalmente os filhos pediram sigilo diante do inventário do craque da bola. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decretou segredo de Justiça, que entendeu que se tratando de uma pessoa mundialmente famosa, era melhor que o caso ocorresse debaixo dos panos.

Para quem não sabe, Pelé deixou uma fortuna de US$15 milhões. Além disso, o futebolista tinha investimentos em imóveis comerciais e residenciais.

Como herdeiros, ficaram os sete filhos vivos do atleta, dois netos de uma filha falecida e a viúva, Márcia Aoki. Em 2020 ele ainda destinou 30% do seu patrimônio à esposa e ainda lhe dá a casa no Guarujá. O astro ainda fala da possibilidade de haver outra filha e caso comprovem a paternidade a herança será dividida em mais pessoas.