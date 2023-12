Justiça concede habeas corpus para empresário de Alexandre Pires

Matheus Possebon está sendo investigado pela operação Disco de Ouro, que o associa ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.

Meus amores,eu já contei para vocês sobre o babado envolvendo a prisão do empresário do cantor mineiro Alexandre Pires, Matheus Possebon, devido a sua associação ao financiamento de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

Pois bem, nesta sexta-feira (08) a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, concedeu um habeas corpus para Possebon e revogou a prisão preventiva do também empresário Christian Costa dos Santos.

Segundo a magistrada, não há nada que indique que a liberdade dos empresários vá comprometer as investigações do processo envolvendo a operação Disco de Ouro.

“Ainda que os recursos financeiros apontados [na investigação] sejam de elevada monta, é desproporcional falar-se em prisão justificada pelo risco à ordem econômica”, afirmou a desembargadora.