Casa Beats: Anitta e Gkay têm evento barrado

Justiça barra evento dentro de condomínio em Busca Vida

Parece que não foi dessa vez. Casa Beats, evento de Anitta, Gkay e sua turma em parceria com Skol Beats foi barrado pela justiça. A decisão foi tomada pela administração do Condomínio Busca Vida.

O evento estava acontecendo no local desde quarta-feira (16), e em nota divulgada, a administração alega que a festa teria potencial de causar diversos danos na área de proteção ambiental.

Gkay e Anitta já curtiam o evento desde quarta-feira (16)

No trecho da nota, diz: “Ao ter ciência do evento, imediatamente a Administração do CBV, liderada pelo Síndico Marcelo Dourado, com o apoio do Conselho de Administração, buscou autoridades e adotou as medidas cabíveis, visando o cancelamento da ação, uma vez que promover eventos desse porte vai de encontro com as normas da Convenção, Regimento Interno e Regulamento de Uso e Ocupação do Solo do Condomínio Busca Vida, prejudicando a segurança, o sossego, a saúde dos vizinhos e o meio ambiente”, completa.

Xiii, será que vão locar outro local para realização do evento? Vale lembrar que uma promoção também fazia parte do projeto que levaria uma pessoa e 9 amigos para curtir a festança.

Caso escolham continuar no condomínio, a organização da Casa Beats poderá pagar uma multa diária, que não deve ser nada amigável.