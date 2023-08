Junno joga toalha na cama na hora da transa com Xuxa por medo de sujar lençol

Junno Andrade contou detalhes sobre a intimidade do casal no programa de Sabrina Sato, ‘Sobre Nós Dois’

Xuxa Meneghel e Junno Andrade estiveram no programa de Sabrina Sato e não deixaram de contar boas histórias sobre a intimidade dos dois. Xuxa entregou a mania que Juno tem de colocar uma toalha na cama antes da transa dos dois e disse que não gosta de sujar o lençol.

“Hoje não. Depois do Ju, não. Eu ando de moto com ele, coisa que eu nunca fazia. Eu saio com ele em lugares, vamos para motel”, soltou a artista. Ela ainda pediu para revelar uma particularidade do companheiro. “A primeira vez que a gente foi transar, ele botou uma toalha”, revelou a loira.

“O Junno tava menstruado”, zoou Adnet. “Eu falei ‘o que é isso aqui na cama?’. Ele falou ‘uma toalha’. Por que?. Ele falou ‘pode sujar a cama, depois a gente vai dormir’. [Pensei] ‘Estranho isso'”, completou.

O ator se defendeu e disse não ter nojo. “Só quero dormir no limpo. O que vai acontecer em cima da toalha… Em cima da toalha pode acontecer tudo, agora não suja o lençol!”, detalhou Andrade.