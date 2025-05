Junno Andrade grava momento inusitado de Xuxa com morcegos; veja o vídeo

Amores, aproveitando que estava no spa, decidi renovar o design de minhas sobrancelhas. Eis que, enquanto a maquiadora realizava o procedimento, recebi um vídeo super inusitado onde minha íntima e idolatrada Xu surge alimentando animais que para muitos podem ser assustadores.

Bem, acontece que o ator Junno Andrade, de 61 anos, compartilhou um vídeo curioso que exibe a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel, de 62 anos, alimentando diversos morceguinhos que surgiram em sua casa.

Nas redes sociais, o marido da rainha dos baixinhos registrou o momento em que ela preenchia bebedouros de beija-flores com água e açúcar para alimentar os mamíferos voadores, e brincou com a legenda: “Olhem os amigos da minha mulher! Xu Batgirl.”

Após abastecer os bebedouros e pendurá-los em uma árvore no jardim de casa, Xuxa atraiu a atenção dos morcegos, que se aproximaram para se alimentar.

Na web, os internautas comentaram sobre o vídeo: “Eu faria o mesmo… as pessoas tem um certo preconceito com alguns animais”, escreveu um usuário do X (Antigo Twitter).

“Não deixa de ser um belo gesto de amor aos animais”, destacou José Dantas.

“Xuxa só para morceguinhos”, brincou outra.