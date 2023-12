Junior, irmão de Sandy, sofreu com transtornos psicológicos

O artista falou sobre o enfrentamento da síndrome do pânico e princípio de depressão em participação no ‘Mais Você’

Junior abriu sua vida para Ana Maria Braga e não escondeu detalhes sobre suas dificuldades para a apresentadora do ‘Mais Você’. O artista disse que sofreu com transtornos psicológicos após o fim da dupla com sua irmão, Sandy, e que o processo para se descobrir foi lento, tendo que superar as dificuldades aos poucos.

“Foi difícil entender o que era isso, o que estava acontecendo. Era uma certeza muito grande, um movimento certo. Não imaginava o que viria pela frente e, olhando para trás, estávamos certinhos”, disse o filho de Xororó. Vale ressaltar que a dupla chegou ao fim em 2007, após 17 anos de carreira.

Ele ainda contou que passou por um período turbulento sobre sua carreira como cantor. “Eu tive um princípio de depressão, tive síndrome do pânico, foi uma fase muito difícil, de muita análise, para poder superar e entender o que estava acontecendo comigo. Para mim, eu era uma pessoa que estava muito bem, levava as coisas com leveza. E aí de repente veio tudo de uma vez.”