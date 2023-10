Junior fala quando pensou em se lançar em carreira solo: “Veio muito na turnê em 2019 com a minha irmã”

O cantor está animado com o seu novo lançamento na sua carreira solo que aconteceu neste domingo (29). O álbum ‘Solo Vol.1’ já está disponível nas plataformas de streaming

Junior ficou mundialmente conhecido por fazer dupla com sua irmã, Sandy, mas o que a gente não sabia é que o artista sentiu falta dos palcos e do público no meio de todo esse percurso e acabou se lançando na carreira solo para receber o que sempre quis, o carinho do público. Em entrevista à Revista Cara, ele deu detalhes sobre seu novo trabalho.

“O coração está a mil, é um momento muito especial. Rola uma ansiedade, mas é uma ansiedade boa, positiva, uma sensação de novidade, que já é a grande novidade sentir esse frescor a essa altura do campeonato. Está sendo muito gostoso me ver nesse lugar… Com essa sensação de recomeço, de início, de fase inicial. Eu passei três anos levantando esse trabalho. Então é um período grande. Finalmente está chegando o momento do trabalho ir para o mundo”, afirmou ele.

Ele ainda conta quando decidiu se lançar em carreira solo: “Veio muito na turnê em 2019 com a minha irmã, acho que foi muito revelador para mim. Sinto que a turnê fez ficar muito claro para mim o quanto estava fazendo falta algumas coisas que eu vivi ali, que eu tinha deixado de viver nos meus outros projetos, de me ver nesse ambiente, no palco, com banda, com meus instrumentos, com amplificador, me ver com o microfone ali na frente, dançando. Inclusive, o lance da dança eu senti um prazer que eu não imaginava que ia sentir ali sabe. Me veio um sentimento de: ‘eu sou isso, na verdade’”, afirmou ele.