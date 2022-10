Júnior alfineta Chitãozinho por causa de Lula: “Tiozão do Zap”

Treta de família ganhou mais holofotes nos últimos dias envolvendo politicagem entre Lula e Bolsonaro

Tô começando a achar que política pode separar família para sempre, Deus me defenda disso! Recentemente o cantor Júnior, que apoia Lula, tem alfinetado o tio Chitãozinho, que declara voto a Bolsonaro. O cantor usou as redes sociais e não deixou de cutucar a onça com a vara curta, chamando o tio de “tiozão do Zap”. O fato levou a treta de família para os holofotes e daqui eu não arredo o pé.

De acordo com Léo Dias, o estopim da treta foi Júnior ver que Chitãozinho estava participando de uma reunião ministerial com Bolsonaro ao lado de diversos outros sertanejos que declaram apoio ao presidente no segundo turno.

“Votar é um ato de muita responsabilidade, porque não se vota pensando em si, mas coletivamente. E, para isso, é preciso mais consciência, mais aprofundamento na realidade de todos. Por ter feito pessoalmente cada vez mais essa busca, sou contra o governo atual e escolho um caminho diferente do que vi nos últimos 4 anos”, escreveu Júnior nos stories do Instagram.

E não parou por aí, porque o cantor ainda considerou que toda família tem um tiozão. “Faço isso mesmo em um cenário de escolha muito distante do que enxergo como ideal, mas consciente de que é preciso mudar. Novos estudos apontam que toda família tem um tiozão do Zap”, disparou.