“Juninão SBT” exibe o melhor das festividades desta época pelo Brasil

Gente, estava saboreando uma canjica cremosa feita por uma amiga de Pernambuco e ouvindo um forró tocando baixinho enquanto combino com ela minha próxima viagem ao Nordeste. Eis que ela me conta que o SBT resolveu caprichar no São João!

No próximo sábado, dia 21 de junho, à 00h15, o SBT apresenta uma grande celebração das festas de São João para todo o Brasil. O “Juninão SBT” vai mostrar o melhor do São João do Norte e Nordeste, mas não apenas a festa em si: o público vai conhecer também os personagens que fazem dessa tradição uma das mais vibrantes do país.

Direto do estúdio, em São Paulo, Fofoquito e Thayse Teixeira estarão juntos comentando todos os acontecimentos e trazendo informações quentes sobre as festas. Eles vão conectar o público com as principais cidades que são referência nos festejos juninos.

De Caruaru, em Pernambuco, o destaque fica por conta das atrações musicais, como o melhor das apresentações de Ivete Sangalo e Solange Almeida, que, como sempre, vão levantar a poeira e emocionar o público.

Em Campina Grande, na Paraíba, tradição, cultura e multidões dão o tom da festa, mostrando porque a cidade é conhecida por ter um dos maiores festejos da época além do famoso Caldo de Kenga que representa bem o espírito festivo e divertido das festas.

Fortaleza, no Ceará, vai trazer todo o ritmo, as cores e a animação típicos da região, além de ensinar ao público uma receita tradicional da culinária junina, cheia de sabor e história.

Belém do Pará vai mostrar o maior São João da Amazônia e a beleza dessa Festa Junina.

Em São Paulo, o CTN (Centro de Tradições Nordestinas) virou palco de gravações especiais. Fofoquito esteve por lá registrando os detalhes de um verdadeiro arraiá multicultural, que reúne pessoas de diferentes regiões em plena maior metrópole da América Latina.

O “Juninão SBT” promete aquecer a tela com música, tradição, culinária, humor e muita alegria, levando o espírito das festas juninas diretamente para a casa dos brasileiros.