Julio Rocha celebra os 2 anos da caçula Sarah com festa intimista e cheia de amor

Julio Rocha e Karoline Kleine comemoraram com muito carinho o aniversário de 2 anos da filha caçula, Sarah. A celebração aconteceu nesta sexta-feira (9), na casa da família, em Indaiatuba, em clima intimista, mas cheia de afeto. Fantasiados, o ator, a esposa e os irmãos mais velhos, Eduardo e José, entraram no clima da festa, que também contou com personagens vivos e muita diversão.

O tema escolhido não poderia ser outro: Minnie, da Disney. “Sarah é apaixonada pela Minnie. Quando fomos para a Disney, tivemos que voltar com uma mala só de Minnies — eram mais de 20! Ela amou a festinha”, contou Julio.

Nas redes sociais, o ator compartilhou um relato emocionante sobre o dia especial. “Feliz aniversário, filha… Hoje ela faz 2 anos. Só faltam 13 pra ela me tirar dos Close Friends hahaha. Hoje eu sou o DJ exclusivo dela — ela aponta o dedo e grita: ‘Essa não, papai. Coloca a do bicho!’ Sou o melhor amigo da pista, porque ela me chama pra dançar… do nada. Sou o chef oficial da casa, porque ela me puxa pela mão e diz: ‘papai, vamo fazê papá.’ Sou o centro. O elenco. O palco.”

Mas Julio também refletiu sobre o tempo e a paternidade: “Um dia… eu vou virar o cara que ela manda um áudio de 4 segundos dizendo: ‘Tô bem, pai. Depois a gente se fala.’ Ela vai me trocar. Não por um namorado, mas por amigas, confidências, música com fone, porta trancada e planos onde eu não tô incluído. E é isso mesmo. É assim que tem que ser. Ninguém avisa que ser pai é virar figurante na história que você protagonizou com tanto amor.”

Ele encerrou com um toque sensível e cheio de ternura:

“E tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Mas a gente sorri, dança, cozinha, e guarda cada ‘papai, vem’ como quem imprime memória pra eternidade. Feliz aniversário, minha filha. Pode crescer à vontade. Só não esquece que o DJ ainda tá aqui.”

Vivendo a melhor fase de sua vida ao lado da esposa e dos filhos, Julio ainda prepara uma segunda comemoração neste sábado (10), desta vez para amigos e familiares. Afinal, amor em festa boa nunca é demais.