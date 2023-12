Julio Cesar saiu de casa há duas semanas, após decidir se separar de Susana Werner

De acordo com o Extra, Julio saiu de casa no dia 30 de novembro e ela chegou a postar um vídeo nas redes sociais refletindo sobre traição

Viiish! Contei para vocês que Susana Werner usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre sua relação com Julio Cezar. De acordo com o Extra, Julio saiu de casa no dia 30 de novembro, após ter decidido se separar de Susana. Ela chegou a postar um vídeo em suas redes sociais refletindo sobre traição.

“O cara traiu a si próprio, ele traiu a própria família, traiu as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perde tudo, não é você”, dizia ela.

Em maio, o casal já havia anunciado a separação, mas voltou atrás. Dessa vez, segundo uma fonte do Extra, é definitivo. “Ele disse que não tem mais volta”, disse a fonte.

Em dezembro, Susana confirmou a separação em suas redes sociais, e tem desabafado sobre o assunto. Ela reclamou que continua sem receber um centavo do ex-marido.