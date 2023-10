Juliette se pronuncia após acuações de plágio: “Faz parte de uma campanha publicitária”

A cantora foi acusada de plagiar a música AmarElo, do cantor de rap Emicida, em sua nova música, a Magia Amarela.

Meus amore, há pouquíssimo tempo contei para vocês que o irmão do Emicida, o compositor Evandro Fióti, está acusando as cantora Juliette e Duda Beat de plágio, após as mesma lançarem a música Magia Amarela que tem diversos elementos que lembram a música AmarElo, do rapper Emicida.

Diante dessas acusações, a cantora publicou uma nota, de sua assessoria, afirmando que a música faz parte de uma campanha publicitária que a ex-BBB foi contratada para realizar e afirmando que ela e sua equipe também estão aguardando esclarecimentos sobre o caso.

“Informamos que a música Magia Amarela faz parte de uma campanha publicitária e que a Juliette foi contratada como uma das intérpretes para este trabalho audiovisual. A equipe da cantora está em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos”, notificou a assessoria da cantora.