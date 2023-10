Juliette relembra aneurisma cerebral: “Consciência da finitude”

A cantora refletiu sobre sua trajetória depois do BBB e não deixou de falar de resiliência em entrevista ao podcast ‘Bom Dia, Obvious’

Ela foi a vencedora do BBB 21 e batalhou contra um aneurisma cerebral, sim, essa é a Juliette que movimentou o Brasil com sua história de superação depois do reality da Globo. Em entrevista ao ‘Bom Dia, Obvious’, a cantora contou detalhes sobre suas dificuldades na vida pessoal e segundo as fontes exclusivas da Caras Brasil, o episódio está recheado de partes comoventes como quando ela recebeu o diagnóstico de aneurisma.

“Essa situação me fez passar por tudo com o pé no chão, com a consciência da finitude. Eu acho que foi uma lição de Deus de dizer assim: ‘Está tudo aqui, mas isso não é tudo”, compartilhou Juliette, que foi diagnosticada com um aneurisma cerebral pouco após vencer o BBB, em agosto de 2021.

Na época ela chegou a ser submetida a cirurgias, mas ao acordar recebeu a notícia de que não tinha nada de errado com ela. “O médico acredita que foi um caso em um milhão. […] Acredito que foi um milagre, porque minha vida é isso. Vivo de milagres. Estou aqui”, declarou a ex-BBB em março de 2022, durante participação no programa Conversa com Bial.