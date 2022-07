Juliette responde ao processo de pré candidato a deputado: “Vamos falar de coisa boa?!”

Cantora foi acusada de fazer campanha antecipada e showmício pró-Lula por Rubinho Nunes

Gente, sério que ainda vão dizer que a voz do público é campanha política? Cadê a liberdade de expressão nos shows e palcos do Brasil? Juliette foi processada por Rubinho Nunes por fazer campanha antecipada e showmício pró-Lula. A morena não ficou calada e escreveu no Twitter que a estratégia é óbvia.

PROCESSEI A JULIETTE



A "artista" quis usar dinheiro público para cometer dois ilícitos eleitorais: campanha antecipada e realização de showmício pró-Lula



Junto ao @GutoZacariasMBL, processei esse absurdo! O dinheiro não vai ser utilizado para fazer campanha política de bandido! — Rubinho Nunes (@RubensNunesMBL) July 5, 2022

“A estratégia é tão óbvia. Só não enxerga quem não quer. Próxima pauta… Vamos falar de coisa boa?!”, escreveu Juliette.

Logo abaixo do comentário da musa surgia Rubinho alfinetando: “Falar de coisa boa? Então com certeza não falaremos sobre seu último álbum”.

Sem medo do poder dos cactos hein, Sr. Rubinho. Para quem não sabe, os fãs de Juliette são famosos por defender a artista com unhas e dentes. A cantora ficou famosa mundialmente com seu álbum por causa de um sistema que seus fãs bolaram para fazer ela ser a mais ouvida em diversos países.

Quer provar o poder dos cactos? Eu estou bem por aqui.