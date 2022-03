Clima tenso entre as Sisters! Juliette anuncia torcida por Lina, mas a atriz não gosta dela não…

Os cactos, que não acabam jamais, já vasculharam tweets antigos da atual participante sobre a moça do cuscuz

Eu acho interessante que quando um ex participante do ‘BBB’ anuncia torcida em uma atual edição, os fãs vasculham a vida e obra para saber se a pessoa também torceu por ela. E nesta quarta-feira, (23), foi o que aconteceu com Juliette e Lina.

A moça dos cactos participou do programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’ e revelou que está torcendo pela atriz. Ela alegou que seria bonito ela ganhar pela representatividade e que ela é muito inteligente, é uma pessoa muito boa e não teve uma atitude ruim. Ok, não mesmo, mas a cantora está assistindo o programa? Porque acho que não…

Aí os cactos já vasculharam tweets da Lina do ano passado e a cantora era Team Gil do Vigor (eu também, shiu!), ou seja, não gostava da amiga da Anitta. PRONTO! A máscara da atriz caiu, foi um fuzuê e agora eles querem a saída da Lina, acredita? Olha, o fanatismo… Será que vai ter fotinho das duas pós-BBB para os cactos comentarem “Abre o olho, Juliette”? Tô aguardando…

A JULIETTE estava confinada e não acompanhou, nós não estávamos. O print é eterno. pic.twitter.com/36Oou7WaN5 — Silvan Alexandre 🇧🇷 (@Silvan_silva) March 23, 2022

Muitos dos seguidores dela são LGBTQIA+ e reclamariam… @juliette tá preocupada com a carreira e mal tem tempo de ver bbb. Mas Cactos 🌵🌵 não esquecem!!! pic.twitter.com/XTR0XbQSXz — Wellwrs ✨ 🍞 🏁 🌊 🎲 🦈 🍞 ✨ (@wellwrs) March 23, 2022

Povo nem esquece!!! CACTOS🌵🌵🌵 mesmo… não vão simplesmente torcer por vc!!! pic.twitter.com/NtGU3WpzCd — Wellwrs ✨ 🍞 🏁 🌊 🎲 🦈 🍞 ✨ (@wellwrs) March 23, 2022