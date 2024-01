Juliette irá participar do Dança dos Famosos Portugal

Minha gente, olha só que eu acabei de saber de uma amiga minha lá de Portugal. Parece que a cantora e influenciadora Juliette Freire irá participar do segundo reality show de sua carreira. A campeã do BBB 21, da Rede Globo, está confirmada no elenco de Dança com as Estrelas –versão portuguesa do programa americano Dancing With the Stars, da ABC. A dinâmica da atração é semelhante ao Dança dos Famosos, lançado em 2005 pelo Domingão com Faustão (1989-2021).

Essa informação foi confirmada nesta quinta-feira (18) pelo canal português TVI. A produção do programa é apresentada por Cristina Ferrera e o ator brasileiro Bruno Cabrerizo. Ela vai fazer uma participação no episódio deste sábado (20).

O programa reúne celebridades com profissionais de dança de salão. Semanalmente, os pares apresentam um gênero e recebem notas do júri. Diferente do quadro apresentado por Luciano Huck aqui no Brasil, a cada episódio, as duplas que somarem menos pontos são eliminadas do programa. E o vencedor da temporada é escolhido por meio de uma votação no telefone.

Juliette ganhou notoriedade nacional em 2021, quando participou do BBB. A advogada se tornou a favorita do público e conquistou uma legião de cactos —como seus fãs são nomeados. A cantora venceu a edição com 90,15% dos votos, contra Camila de Lucas e Fiuk.