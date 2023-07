Juliette fala sobre sua relação com Anitta: “Ela é minha irmã”

A cantora anunciou seu novo álbum e não deixou de falar sobre sua vida pessoal no ‘Fantástico’

Olha ela! Juliette está com a carreira de vento em popa e não deixou de contar detalhes sobre tudo que está acontecendo ao ‘Fantástico’. Na entrevista ela ainda deu detalhes sobre sua amizade com Anitta e seu novo álbum ‘Ciclone’.

“Conheci a família dela quando saí do BBB. Me apaixonei pela família, pela história, por tudo isso. Ela é minha irmã, as pessoas estavam ‘maldando’, mas a gente é irmã”, declarou.

Ela ainda falou sobre a vida turbulenta que levou após sua saída do BBB 21. “Continuo no furacão, mas dessa vez estou no comando. Antes eu era levada por tudo muito rápido, tinha muito medo, falta de experiência”, afirmou.