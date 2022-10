Juliette é chamada na direção da escola onde sua mãe estuda

A cantora foi convocada a comparecer na escola devido a malcriação de sua mãe, Fátima Freire.

Parece que o jogo virou, não é mesmo? Quem é que nunca teve a mãe chamada pela direção da escola que atire a primeira pedra, mas desta vez foi o contrário.

Na noite de ontem (13), a musa do nordeste, Juliette, publicou em seu instagram uma sequência de stories contando que foi chamada pela direção da escola, onde sua mãe estuda, por malcriação. De acordo com a influenciadora, dona Fátima Freire estaria conversando demais durante as aulas.

Bem humorada, a ex-BBB filma dona Fátima enquanto conta o caso e ameaça chamar a sua avó para resolver o problema na escola. “Quer dizer que eu fui chamada para escola. A senhora dando trabalho na escola. Eu sou sua mãe na escola e você não tem nem vergonha, dando trabalho (…) Mainha, tava conversando, é, na sala de aula? Você quer que chame minha vó ou vai ser eu?”. Rapidamente, a influencer foi respondida por dona Fátima: “É melhor tu”.