Juliette beija Thiago Rodrigues e ex-mulher aconselha: “Corre, Ju, corre”

Cantora contou que beijou o ator em um evento de Carnaval e ele nem sabia seu nome

Ai Faro, só quem viveu sabe… Juliette revelou que já deu uns bons amassos em Thiago Rodrigues, que está no ar como Cassiano em ‘A Favorita’, na Globo. Acontece que sua ex-mulher, Cris Dias, aconselhou que a ex-BBB corresse do ator, apontando algo incomum na relação. Juliette ainda contou que ele nem sabia o nome do ator, e nem ela lembrava dele quando contou sobre o caso dentro do BBB.

“Ele não sabia nem meu nome. Só me beijou. Ele fez Malhação, era par com a Betina”, disse ela na edição do BBB, em 2021.

A ex-esposa do ator aconselhou que Juliette corresse: “Run, Ju, run”, escreveu em inglês no Twitter. O que ela não esperava é que fosse receber uma invertida do ator.

“Quanto mais energia positiva você joga para o mundo, mais o mundo joga energia positiva para você! Essa matemática é simples! Não tem erro! Beijos, jovens!”, escreveu o ator.