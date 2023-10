Juliano Floss revela que Anitta não paga nada em viagens em grupo: “Só porque ela é muito rica?”

O tiktoker já viajou com o grupo de amigos de Anitta para a cRoácia e revelou, em entrevista para o ‘De Frente com Blogueirinha’, que ela não pagou sozinha

Anitta não paga as viagens sozinha quando leva seus amigos com ela, Juliano Floss esteve no ‘De Frente com Blogueirinha’ e contou detalhes sobre as viagens ao lado da cantora e amigos. O tiktoker ainda contou que ela quem escolhe os restaurantes que eles vão e os pratos da mesa.

“Anitta não paga nada para você ir nas viagens, não paga nada?”, pergunta a Blogueirinha para Juliano.

“Não, como assim? Você está viajando que preciso de ajuda para ir nas viagens? Por que ela pagaria, é muito caro para pagar todo mundo que ela chama. Ficamos na mesma casa, geralmente é AirBnb, nós rachamos, é um valor alto, eu entendo”, diz ele.

Juliano ainda completa: “Só porque ela é muito rica ela tem que pagar para todo mundo? Ela sempre quando a gente viaja geralmente é sempre muito gastronômico, aí você vai lá e come trufa, enfim… Ela pede a comida de todo mundo da mesa, ela sempre amassa, epde as melhores do restaurante, ela paga a parte dela”, finalizou.