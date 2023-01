Juliano Cazarré faz apelo na internet: “Que ela possa viver uma vida com saúde”

Maria Guilhermina, filha do ator, que está internada desde que nasceu, recebe o carinho dos pais na web

Minhas orações todos os dias são dedicadas para Maria Guilhermina, a filha de Juliano Cazarré e Letícia que está internada desde que nasceu por causa de uma doença rara no coração. O ator usou as redes sociais para fazer um pedido aos seus fãs.

“Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós Vos pedimos que junteis os Vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, Vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das Vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna”, iniciou na publicação.

O muso ainda não parou por aí: “Dai-nos, Mãe Santíssima, por vossa intercessão, a graça da saúde e da recuperação da nossa Maria Guilhermina, que é nomeada em homenagem a vós. Que ela cresça e possa viver uma vida com saúde e autonomia, cheia de amor por Cristo, por ti, Santa Virgem, por São José e pela Santa Igreja. Rogai também, Mãe Dolorosa, pelo Brasil”, completou.