Juliano Cazarré fala sobre estado de saúde da filha: “Muito corajosa”

Juliano Cazarré usou suas redes sociais para compartilhar notícias sobre sua filha, Maria Guilhermina, que preocupa seus seguidores diante do seu estado de saúde. Vale ressaltar que a filha caçula nasceu com Anomalia de Ebstein, uma condição rara no coração.

“Oi, pessoal! Já fiz tudo que tinha para fazer aqui. Fui muito corajosa, troquei a cânula e tirei sangue para fazer exame. Agora vou me arrumar para ir para casa. Obrigada pelas orações de todos vocês, um beijo”, disse Juliano se passando por Guilhermina.

O procedimento consiste na retirada de um mecanismo conectado ao pescoço dela para a troca. Guilhermina é a quinta filha de Juliano e Letícia Cazarré. Além da bebê, o casal tem mais cinco filhos: Estêvão, Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.