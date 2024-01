Juliana Xerez dá dicas de truques com joias para arrasar no look

É oficial: cada roupa merece, sim, o acessório perfeito! Esteja você indo para o escritório ou saindo para uma noite glamourosa na cidade, nenhum conjunto está realmente completo sem as joias que combinam perfeitamente. Gemóloga e designer, Juliana Xerez ensina truques valiosos de como fazer o match perfeito acontecer!

Saber como combinar as suas joias com o seu look pode por vezes ser um desafio, mas Juliana Xerez atua com força total nas redes sociais para mostrar aos seus mais de 20 mil seguidores que não precisa ser complicado ou um dilema de última hora. Atualmente morando em Dubai, ela explica:

“Existem algumas regras simples e diretas que você pode seguir na hora de personalizar seu look, para manter sempre as coisas atualizadas, mas coordenadas. Também tenho alguns conselhos sobre como escolher as joias certas dependendo da ocasião, para que você possa sempre levar seu visual para o próximo nível – seja uma camiseta casual e jeans ou um vestido de noite de cair o queixo”, diz.

Assim como as roupas, Juliana Xerez explica que os acessórios devem realçar e refletir seu estilo pessoal. “Se sua roupa for chamativa, diminua o tom das joias – e vice-versa. O equilíbrio é a chave para acessórios com sucesso em sua roupa”, afirma. Quando se trata de combinar joias com suas roupas, a roda de cores pode funcionar perfeitamente, assegura a especialista. “Escolha cores complementares”, reforça. Outro ponto é decidir onde você quer chamar a atenção:

“Lembre-se de que seu look não se resume a roupas e joias. Você também deve considerar outros componentes do seu visual, incluindo sapatos, cabelos, unhas e maquiagem. Por exemplo, acabou de fazer as unhas e quer exibi-las? Chame a atenção para suas mãos com alguns anéis ousados”.

Por último e não menos importante, Juliana Xerez afirma que a coisa mais importante que você deve considerar é escolher a joia certa para o seu traje e a ocasião. “Os acessórios podem alterar drasticamente a aparência de qualquer roupa, por isso é importante saber qual peça usar de acordo com o nível do lugar que ira frequentar”, finaliza.