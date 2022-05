“Consegui tocar nela”, revela Juliana Paes sobre cena com onça pintada

Atriz contou que onça pintada é o bicho mais lindo que ela já viu na sua vida

Por essa eu não esperava! Meus amigos, além de Juliana Paes ser um mulherão, a gata é corajosa e se doa em todos os trabalhos, ‘Pantanal’ está aí para isso. Em entrevista para ao ‘PodDelas’, a atriz contou que chegou a tocar na onça ‘Mati’ usada na novela.

“A onça é o bicho mais lindo que eu já vi na minha vida. Gravei com uma onça que ainda não foi inserida na natureza, o instituto cedeu a ‘Mati’ para a novela, tem todo um processo de readaptação do animal na natureza. A única onça que eu vi de perto”, disse a atriz.

Juliana contou detalhes da gravação com a onça e se lembra do momento em que conseguiu fazer contato com Mati. “Teve uma hora que ela estava quietinha e eu consegui tocar, com todos os criadores por perto, um cuidado muito grande. No dia em que fomos gravar e eu tinha que olhar no olho da onça não tinha ninguém no set, porque o animal fica estressado. Era o diretor, o monitor e a gente ali com os cuidadores da Mati, maior silêncio e concentração”, revelou.

A foto da @julianapaes fazendo carinho na onça Mati.



Instituto Nex me enviou

JULIANA PAES NO PODDELAS pic.twitter.com/rlifumM0E9 — Oráculo da Ju Paes 🐆 (@Jenimaysa) May 5, 2022

A atriz ainda contou que mesmo com toda emoção ela não esteve em cena cara a cara com a onça. “Tive que fingir, não fiquei cara a cara com uma onça naquela cena. A gente se emociona de verdade, mas no fundo estamos olhando para um pontinho marcado pela direção”, disse Juliana muito emocionada.

A morena ainda contou que quase foi pega por jacaré em cena grávida de Juma no rio. “Estava eu lá boiando e dá-lhe gravação de take, eu relaxei, chorando. Daí a pouco eu vejo a produção subindo o morro e gritando: “Sai!” A barriga pesando e eu sai correndo e quando eu olhei o jacaré estava do meu lado”, contou.

Eu disse para você que Pantanal era show de atuação, vocês vão acreditar agora?