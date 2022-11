Julian Lemos, ex-aliado a Bolsonaro diz que presidente bate em Michelle: ‘Deu uns tapas nela’

Em entrevista ao podcast ‘Arretado’, Julian Lemos ainda disse que o relacionamento dos dois é só fachada

Eu canto a pedra para depois me confirmarem as fanfics na minha cabeça. Aloca! Deo o que falar a declaração de Julian Lemos no podcast ‘Arretado’, o parlamentar disse que o relacionamento de Jair Bolsonaro com Michelle é apenas fachada e que o presidente chegou a dar tapas na esposa.

“A relação é de fachada. Ela não quer nem ver ele. Nas primeiras férias dele, que ele foi pra uma ilha, ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela”, disse Julian.

O parlamentar ainda disse que Michele não esteve presente no discurso de Bolsonaro depois de séculos em silêncio após derrota nas urnas por estar marcada de uma nova agressão pelo marido. “Ela não estava porque estava toda marcada. Manda ela aparecer aí”, relatou.

Lemos ainda diz que guarda no celular revelações pesadas do presidente. “Mande Bolsonaro me chamar de traidor para ver o que eu boto aí”, revelou.

Jesus amado, para quem não sabe o casal trocou unfollows nas redes sociais e Michelle alegou que quem cuida das redes são outras pessoas.