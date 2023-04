Júlia Zanatta acusa Márcio Jerry de assédio 

A deputada publicou imagens que supostamente mostram o parlamentar cheirando o seu pescoço sem o seu consentimento.

Gente, agora um assunto bem grave. Nesta quarta-feira (12), a deputada federal Júlia Zanatta publicou em suas redes sociais imagens da reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que aconteceu ontem (11) e que recebeu o ministro da Justiça Flávio Dino, onde a mesma acusa o deputado federal Márcio Jerry de assédio.

Nas imagens, o filiado do PCdoB aparece, supostamente, dando um cheiro no pescoço da parlamentar, que afirma nunca ter dado liberdade ao colega de trabalho para que ele tomasse essa atitude.

“Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu LIVRE para chegar por trás de mim. A sorte que alguém pegou a cena ABSURDA!”, legendou a deputada.

Ainda em sua legenda, Zanatta afirma que a reação da população seria diferente caso isso tivesse acontecido com um deputado de direita e uma depudada de esquerda.

“Deputado do Partido Comunista do Brasil do estado do Maranhão, Márcio Jerry. Se fosse uma deputada de esquerda e um deputado de direita: já sabem né?”, afirmou a política.

Em entrevista ao “O Globo”, Márcio Jerry afirma que nas imagens divulgadas ele não estava assediando a deputada e sim pedindo respeito pela deputada Lídice da Mata, garantindo que a parlamentar tenha desvirtuado o sentido da imagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ela continuou o diálogo. Quase 24h depois foi às redes dizer que foi assediada. Estou indignado, não cometi o ato que a deputada me imputa, ela congelou a imagem e desvirtuou. Absurdo que se cometa um fato dessa natureza, tentando atingir a honra de alguém por uma divergência política”, declarou Márcio.