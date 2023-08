Julia Konrad conta detalhes sobre estupro conjugal em entrevista: “Caiu a ficha na terapia”

A atriz abriu o seu coração para Tati Bernardi no videocast “Desculpa Alguma Coisa” e contou detalhes sobre seu antigo relacionamento

Todos nós sabemos que a atriz Julia Konrad passou por poucas e boas no seu último relacionamento, mas o que não sabíamos eram os detalhes de tudo que se passou com ela. A atriz abriu o seu coração e contou detalhes sobre sua vida difícil ao lado do marido e contou que só caiu na real do estupro conjugal que sofreu na terapia.

“Quantas mulheres não acordam com o marido ali dentro? Isso acontecia comigo. Eu acordava e já estava acontecendo. Mas era namorado, eu achava que estava tudo bem. Eu achava que era frígida, que era um problema totalmente meu. É meio que essa lavagem cerebral. ‘O problema sou eu, então é isso’”, relatou a artista.

Ela ainda completa: “Só fui entender tudo isso anos depois. Quando eu decidi escrever a carta, foi um ano depois de ter elaborado isso. Caiu a ficha na terapia […] Fui desbloqueando memórias, lembrando de mais coisas, fui elaborando tudo isso, até que eu precisava fazer algo com tudo aquilo”, contou Konrad.