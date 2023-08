Juju Salimeni revela porque não quer dormir com o seu noivo: “Ele ronca”

A influenciadora revela que gravou o empresário enquanto dormia e ele colocou a culpa do ronco no pet da ex-Panicat.

Amores, no último fim semana, a influenciadora Juju Salimeni utilizou os stories do seu instagram para expor uma DR que estava tendo com o seu noivo, o empresário Diogo Basaglia. A discussão começou após a influenciadora ter relatado que não gostaria de dormir junto com o noivo, pois o mesmo estava roncando muito alto.

“A Juliana tem uma reclamação aqui. A gente está discutindo se eu vou dormir aqui hoje ou não. Fala por que a gente não está dormindo junto”, perguntou Diogo. “Como é que dorme desse jeito aqui?”, iniciaram a exposição.

Logo em seguida, eles contam que Juju gravou os roncos de Diogo, mas ao mesmo nega que a gravação seja verdadeira e acusa o cachorrinho da ex-Panicat de ter roncado daquela forma, mas rapidamente foi rebatido pela noiva.

“Não sou eu não. Isso aqui é montagem. Não sou eu não. Dois dias atrás, a Juliana me acordou de madrugada e falou que ia dormir no outro quarto. Eu disse: ‘Não bebê, deixa que eu vou’. Fui dormir no outro quarto. Dormir separado porque ela disse que eu estava roncando. Eu falei: ‘não, estou não’. Quem está é o Tadeu, que dorme embaixo da cama. Para quem não sabe é o cachorrinho da Juliana, o gordinho. Ele ronca”, explicou o empresário.

“Mas não chega nem perto de você. Aí eu gravei para provar”, rebateu Juju.

Sem ter como negar que os roncos eram seus, bem humorado, Diogo confessou que ele é quem estava na gravação, mas colocou a culpa no campeonato de fisiculturismo que aconteceu no dia 12, o Muscle Contest Pacific USA, na Califórnia, onde ele conquistou o 7º lugar.

“É o rebote… 14 quilos pós-competição depois de 12 dias, mas nós já estamos controlando. Calma!”, finalizou o noivo da influenciadora.