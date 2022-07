Juju Salimeni conta que saiu do Pânico por causa de Nicole Bahls: “A gente brigava muito pelo Twitter”

Musa fitness contou que era explorada no programa e ganhava R$200 por gravação

Quem é vivo sempre aparece, né? Juju Salimeni contou em entrevista ao ‘PodDelas’ o real motivo de sua saída do Pânico na TV. A musa fitness contou que na treta tem o nome de Nicole Bahls e ainda revelou que as Panicats eram exploradas no programa que servia de vitrine para trabalhos fora da TV.

“No Pânico eu saí por causa de problemas que arrumaram para mim, que não era eu. Eu tive um desentendimento com a Nicole, que era panicat na época também, e a gente brigava muito por Twitter, uma alfinetando a outra. Hoje eu falo que é besteira, a gente se alfinetava muito pelo Twitter, o diretor cansou de falar para a gente, só que ela era bem estourada e estava sempre cutucando, eu só respondia. Tivemos um estresse e o diretor afastou as duas, deu uma suspensão”, iniciou.

A musa conta que pediu para sair depois de tekr ficado um tempo na geladeira. “Fui esperando e não chamavam, nao consigo ficar parada, foi aquele negócio de por na geladeira, já chega e fala, que eu sigo em frente, mas eles gostavam disso, dessa tortura mental, para eles estava fácil, passou um mês e eu falei: ‘Não quero mais voltar’. Pedi para sair, estava com o contrato ativo e eu só não queria ficar ali naquela expectativa”, contou.

Juju ainda conta que ganhava R$200 por gravação no Pânico. “A gente era super explorada, era surreal”, disse a musa fitness.

Ela ainda conta que tudo que acontecia naquela época hoje não pode ser televisionado porque as condições de trabalho eram bizarras.