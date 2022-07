Juju Salimeni conta que Nicole Bahls inventou que ela era satânica: “Falou que eu tinha feito trabalho para ela”

Ex-panicat expõe mais detalhes de treta com Nicole Bahls em entrevista ao podcast ‘Eu Fico Loko’

Manda mais que está pouco, queremos saber mais detalhes sobre a treta de Nicole Bahls e Juju Salimeni tim tim por tim tim. A ex-panicat contou em entrevista ao ‘Eu Fico Lomo’ que Bahls já inventou que Juju era satânica e que bebia sangue de bicho. A loira ainda aponta intolerância religiosa por parte da apresentadora.

“Falei que teria um compromisso religioso e ela usou isso de outra forma, falou que eu tinha feito trabalho para ela”, iniciou Juju ao falar do candomblé.

“Para você ver como era loucura. Falou que eu era satânica, que eu bebia sangue, que eu matava bicho, assim, intolerância religiosa total. Aquilo me afetou muito, fui super atacada”, disse.

Vale lembrar que tempos antes, Juju contou que saiu do Pânico na TV por causa de uma treta com Nicole, em que as duas ficavam trocando farpas no Twitter. Eita!