Juju Salimeni é vítima de intolerância religiosa

A ex-panicat não se calou, rebateu e alertou aqueles que lhe atacaram.

Sério que em pleno final de 2022 ainda tem gente com a mente não fechada que pratica intolerância religiosa? Na noite do último domingo (09) a musa fitness e ex-panicat, Juju Salimeni, que é candomblecista, publicou em seu instagram um carrossel de fotos em suas casa de santo.

A publicação, felizmente, rendeu diversos comentários positivos, porém, sempre tem aquela porção de gente chata e infeliz que só se sente satisfeita quando está atacando o outro e seus ideais, pessoas essas que dispararam intolerâncias religiosas na publicação da influencer.

Em resposta às mensagens desrespeitosas que recebeu, Juju publicou uma sequência de stories manifestando-se. “Eu sou do Candomblé há mais de 20 anos. Tem gente que descobriu agora a minha religião. Meu amor, não mexe com a minha religião. Não mexe com o meu santo. Esse é meu ponto fraco, eu não tolero intolerância religiosa.

A ex-panicat aproveitou o momento para “alertar” aqueles que lhe atacaram e que diariamente atacam outras pessoas. “Hoje em dia intolerância religiosa é crime, então você não pode falar o que você quer da religião das pessoas, não pode dar a sua opiniãozinha ou falando de forma pejorativa, tá? Fiquem espertos.”