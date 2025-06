Juju Salimeni expõe perrengues com hormônios e faz alerta: “Vários efeitos negativos”

Gente, estava recuperando o fôlego após realizar as três séries de 100kg na legpress. Eis que, ao usar o iPhone, me deparei com um vídeo de um relato intimista de uma musa fitness sobre os principais perrengues relacionados ao uso de hormônios. Amores, fiquei completamente impressionada, socorro!

Acontece que, durante um episódio do PodShape, a influenciadora Juju Salimeni desabafou sobre alguns dos desafios que enfrenta por fazer uso de substâncias hormonais. O assunto veio à tona após a entrevistada do programa, Patrícia Ramos, comentar que havia implantado gestrinona, hormônio comumente usado no tratamento da endometriose e miomas uterinos.

“Tem vários contras. Eu, por exemplo, sempre fiz uso de hormônios e sempre falei. Então, não é segredo para ninguém”, iniciou o relato.

A musa fitness revelou que o uso dos compostos hormonais lhe dispôs pelos em excesso (Reprodução/YouTube)

A musa fitness comentou que o tratamento que faz dispõe de diversos efeitos negativos e revelou que após iniciar o uso dos compostos hormonais, notou que o crescimento de seus pelos se intensificou de forma incomum.

“O principal [efeito negativo] para mim foi a questão dos pelos, que eu tinha uma quantidade normal e com o tempo foi aumentando. Antigamente, eu fazia descoloração e ficava com os pelinhos loiros. Só que começou a crescer tanto que eu tinha que pintar os pelos um dia sim, um dia não”, reforçou.

Salimeni também destacou que, devido ao excesso de pelos, interrompeu as descolorações que realizava por anos e optou por depilação a laser para recuperar a autoestima.

“Aí falei para ele (Diogo). Não dá mais. Imagina descolorir o corpo todo a cada dois dias. Pinica é um inferno, arde. Aí ficava presa não podia usar saia, porque o pelo estava preto.”

E continuou: “Aí comecei a fazer laser, aí tirei completamente. Aí faço manutenção, porque com o uso de hormônios, nunca vai parar de crescer”, completou.