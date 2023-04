Juju Salimeni é vítima de intolerância religiosa e rebate: “Ninguém precisa ser evangélico para ser salvo”

A modelo fez questão de dar uma aula de reflexão a respeito das imposições que algumas igrejas fazem aos seus fiéis.

`Amores, é um absurdo, em pleno 2023 eu ter que vir aqui falar sobre esse assunto, mas infelizmente, situações como essas são mais comuns do que parecem. Ontem (05), enquanto respondia uma caixinha e perguntas no seu instagram, a modelo Juju Salimeni foi vítima de intolerância religiosa.

Em uma das perguntas que a modelo recebeu, um internauta insinuava que apenas pessoas da religião evangélica serão salvas por Jesus, porém, vale lembrar que Juju é candomblecista.

“Você pensa em se tornar evangélica, minha linda? Jesus te ama e quer te salvar”, questionou o internauta.

Mas Juju não ficou calada. Mostrando ter orgulho de fazer parte de sua religião, a modelo garante que não precisa trocar de religião para ser salva, já que o que salva são as nossas atitudes.

“Não, amor. Não penso em me tornar evangélica porque sou candomblecista. Jesus me ama, ama você e ama a todos, independentemente da religião. Ninguém precisa ser evangélico para ser salvo. O que salva é o amor, respeito, caridade e bondade”, rebateu Juju.

Mas infelizmente a intolerância não parou por aí. Outro internauta insinuou que as religiões de matrizes africanas são utilizadas para fazer mal ao próximo, dizendo: “Se você diz que sua religião é do bem, por que muitos fazem trabalho pra prejudicar o próximo?”.

Só que mais uma vez Juju não abaixou a cabeça para esses comentários maldosos. Ela então explicou que independente da religião, em todos os lugares terão pessoas que fazem o bem e pessoas que fazem o mal, utilizando a “compra por um lugar no céu”, através do pagamento do dízimo, que é imposto em algumas igrejas evangélicas, como um exemplo.

“Ôxi, gente. Do mesmo jeito que tem gente que vai na missa e faz mal pro próximo. Tem gente que tá lá no culto pagando de santo e ferrando a vida do outro, traindo, roubando… Gente ruim tem em todo lugar, em todas as religiões! Você pode usar qualquer religião pra fazer o mal. Inclusive, aqueles que estão lá dando seu dinheiro suado, suado, porque os pastores vão dizer que você vai comprar sua vaga no céu. Que Deus só vai te salvar, Jesus só vai te salvar se você pagar. E aí? Isso é ou não fazer mal pro outro?”, refletiu Juju.