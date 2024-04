Juju Ferrari debocha da ex-esposa de Lucas Buda: “Cadê a mulher cheia de marra da internet?”

Amores, eu não sei vocês, mas boa parte das minhas amigas de Copacabana estão concordando com o posicionamento da apresentadora e influenciadora Juju Ferrari a respeito do comportamento de Camila Moura, a ex-esposa do ex-BBB Lucas Buda, após a eliminação do Calabresa do reality show.

Através das suas redes sociais, a apresentadora debochou de Camila, citando o seu antes e depois e afirmando que ela estava simplesmente vivendo um personagem.

“A mulher se divorciou sem o cara nem saber, meteu marra de superada e debochava do cara o tempo todo na internet pra ganhar mídia, seguidores, etc. Aí agora que ele sai, descobre tudo que ela fez, ela vem ao vivo, em um programa com audiência, sem maquiagem, descabelada, chorar?”, iniciou Juju, que continuou: “Cadê a mulher cheia de marra da internet? Onde está? Ah me poupe, personagem de sofrida pra comover o público! Simples”.