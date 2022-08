Juiz não reconhece Amaury Nunes como pai de Enrico

Empresário moveu um processo de reconhecimento de vínculo socioafetivo do filho em 2019, mas desistiu

Parece história de novela, né? E posso dizer para vocês? Antes fosse, porque do jeito que está não dá. Acompanhamos a história do empresário Amaury Nunes diante da guarda do filho e os pedidos para ver Enrico no Dia dos Pais. Karina Bacchi por sua vez, diz que as palavras são bonitas, mas há uma verdade encoberta e que ela não privará o filho do que ele tem direito.

Em 2019 o pai de Enrico moveu um processo para reconhecimento da criança como seu filho, mas desistiu da briga na justiça. Ou seja, não há vínculo comprovado entre os dois, sendo Karina a principal responsável por Enrico.

Amaury pede a guarda compartilhada do menor e o direito de visita, além da comprovação de vínculo entre pai e filho. Como ele desistiu do processo em 2019, o juiz não acredita que haja vínculo entre as partes envolvidas, sendo assim ele não tem direito.

Essa história ainda vai se desenrolar de uma forma muito triste, porque Amaury chegou a desistir de uma avaliação psicológica que seria realizada no filho para saber se ele o identifica como pai.