Anitta vai lamber, Zé Neto vai torar e Sérgio Moro vai iludir o “cuelhinho”

Nova polêmica, Juliana Bond volta a mexer com os imaginários dos artista e seu coelhinho

Ai gente, eu não me aguento, estou morrendo de rir (e posso dizer que estou até um pouco em choque) com a nova música da Juliana Bonde. Dá para acreditar que a morena foi falar dos famosos de novo?

Pois é, amada, senta aí que te conto tudo. Claudia Leitte, Pe. Fábio de Melo, Ciro Gomes, Anitta, Zé Neto e muitos outros estão presentes na letra da música da Ju Bonde que faz referência ao “cuelhinho”.

A música já tem mais de 9 mil visualizações no Youtube e promete estourar com o apoio do Tik Tok. A letra? Fala sobre o coelhinho de Bonde que os famosos têm muita curiosidade de conhecer.

Não é de hoje que a cantora lança músicas polêmicas, a primeira foi sobre a periquita que também citava os famosos. A música já tem mais de 4 milhões de acessos no Youtube e foi lançada no início desse ano.

A gata já é sucesso com suas músicas polêmicas. Eu rio demais do lado de cá.