JP Mantovani dá detalhes sobre a convivência nos bastidores com Gugu Liberato

O ex- peão abriu o verbo durante sua participação no Link Podcast

Para tudo! João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani soltou o verbo sobre a convivência com Gugu Liberato. O famoso além de modelo, também esteve em dois realitys da Record, A Fazenda e Power Couple Brasil. Em sua participação no Link Podcast, comandado de Felipeh Campos, a personalidade da mídia abriu o jogo e revelou se já sofreu assédio por parte do apresentador. Casado com Patricia Lissa, a Li Martins do Rouge, ele confessou um momento especial que viveu ao lado do comunicador.

Ao ser questionado se já saiu com Gugu Liberato ou já foi assediado pelo apresentador, JP Mantovani deu o seguinte ultimato: “Nunca, nada! A direção falava uma coisinha ou outra, mas eu tratava muito bem porque sou muito bem resolvido. Eu não tenho problema com ninguém! Se é ou não é, me respeitando está tudo certo. Eu estou pouco me importando com o que você faz em quatro paredes ou se não faz. Não desrespeita a mim! Eu quero saber se você vai ser educado comigo e se possui as virtudes que precisam para estar do meu lado”.

“Se é uma pessoa bacana, divertida e animada. Uma pessoa que vai bater com a minha energia e vamos ser amigos. A relação era muito profissional lá dentro e com o nascimento da minha filha eu tive um carinho absurdo por ele. Ele foi muito delicado no parto”, garantiu JP. Tecendo elogios para Gugu, o rapaz ainda compartilhou a experiência de trabalhar com a estrela que marcou a história da televisão: “O Gugu era maravilhoso, cara! Eu tive uma experiência tão boa com ele. Ele é um cara tão educado e perguntavam… meus amigos brincavam: ‘Está pegando o Gugu’. Eu falava que ele era um cara tão educado, não falava nem que ele era gay”.

“De tão educado que ele era, ele não estava nem aí para o que fala fazia entre quatro paredes. Ele estava ali e cumprimentava da portaria até todo mundo: ‘Está tudo bem com você?’. Ele olhava no seu olho! Eu achava aquilo tão legal e eu era moleque, tinha entre 17 e 18 anos. O cara me tratou com educação e eu falava: ‘Que bacana, cara!’. Foi muito legal pra mim! Foi muito bom!”. De acordo com o ex-peão do reality da Record, a história entre ele e Liberato não parou por ali e ainda garantiu um capítulo especial.

“A gente teve a história ainda pós, foi no nascimento da minha filha Antonella. Eles quiserem dar a exclusiva, ele ainda estava no ar com um programa de entretenimento e ele deu a exclusiva do parto da nossa filha. Ele que deu um presentinho, o primeiro brinquinho dela. Foi lá, tratou e fez as meninas do Rouge voltarem. Foi muito legal! “, finalizou JP Mantovani.